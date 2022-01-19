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Госконтроль за регистрацией доменных имен защитит от мошенников

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Создание регистратора доменных имен для госорганизаций и органов власти, о котором упоминается в плане законопроектной деятельности правительства на 2022 год, может снизить уровень кибермошенничества. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Речь может идти о защите десятков тысяч доменных имен, принадлежащих государству, отмечает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, создание специального регистратора затруднит регистрацию злоумышленниками имен, сходных с интернет-адресами сайтов госструктур. Через такие ресурсы злоумышленники могут похищать средства, направленные на оплату штрафов или коммунальные платежи.

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Новый регистратор может решить и другие проблемы цифровизации органов власти, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

«Интернет-адреса для госструктур, например, региональных ведомств или поселковых администраций, зачастую регистрируются и продляются совершенно бессистемно. Известны случаи, когда домены регистрировались на физических лиц — системных администраторов, а после их увольнения госорганы теряли контроль над ними», — рассказал эксперт.

По его словам, регулярно представители органов власти забывают продлевать сроки регистрации доменов и сертификаты безопасности сайтов, и в результате пользователи сталкиваются с неработающим ресурсом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поименное зачисление: власти возьмут под контроль регистрацию доменов госорганов

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