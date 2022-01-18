Работник мастерской ожидает суда за убийство уборщицы на Ямале

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) суд рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть женщины. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в октябре 2021 года на территории ремонтно-механической мастерской между слесарем и уборщицей произошел конфликт. Молодой мужчина нанес 47-летней женщине множественные удары руками и ногами в область головы и туловища.

Потерпевшая скончалась от массовой кровопотери, вызванной закрытым повреждением внутренних органов, пишет Megatyumen.ru.

В СК отмечают, что в момент происшествия уборщица и слесарь находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.