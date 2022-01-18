Госпитализирован звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский

Актер Федор Дунаевский, снявшийся в главной роли в фильме «Курьер» режиссера Карена Шахназарова, попал в больницу. Эта информация поступила «Известиям» 18 января.

Дунаевский упал при выходе из автомобиля такси и ударился головой. В результате 52-летний актер получил ссадины и закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время пациенту оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, в момент падения Дунаевский мог быть нетрезв.

11 января сообщалось, что резидент Comedy Club Гарик Харламов попал в больницу. Артиста госпитализировали из-за высокой температуры.