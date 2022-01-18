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WSJ узнала о подготовке США санкций против «сепаратистов на Украине»

WSJ узнала о подготовке США санкций против «пророссийских сепаратистов на Украине»
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США готовят финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине». Об этом сообщает во вторник, 18 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в американской администрации указывают на то, что подобное решение должно будет якобы оказать дипломатическое давление на Россию. При этом, как уточнили чиновники, ожидается, что ограничительные меры будут применены к четырем физическим лицам.

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Газета отмечает, что официально о санкциях объявят в четверг, 20 января.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что Белый дом не исключает возможности отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.

Тогда как газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз (ЕС) больше не рассматривают возможность отключения России от международной системы. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

18 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не были осуществлены.

8 января газета The New York Times сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян. В частности, министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, содержащих детали производства США.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. По информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

Глава МИД России Сергей Лавров 14 января заявил, что Москва готова к введению новых санкций со стороны Вашингтона. По словам министра, все иллюзии, которые могли быть у российской стороны в отношении политики Запада, «растаяли полностью».

Также в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует избегать угроз введения новых санкций. Санкции не пугают Россию, они «только разрушают отношения» подчеркнул он. Спикер Госдумы посоветовал членам конгресса «не придумывать себе проблемы».

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