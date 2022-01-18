Пентагон заявил об отсутствии планов отправки войск США на Украину
Соединенные Штаты не планируют отправлять войска на Украину. Об этом 18 января заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Вашингтон продолжает оценивать потребности Киева, поэтому Пентагону пока нечего объявить о поставках Киеву дополнительной военной помощи, отметил он.
По его словам, военное присутствие на Украине США не планируют наращивать. В стране остаются бойцы нацгвардии Флориды, они работают в качестве инструкторов.
«Мы будем продолжать искать способы помочь Украине защищать себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности», — заключил представитель американского военного ведомства.
Ранее во вторник в ходе брифинга представитель Госдепа США рассказал, что Вашингтон продолжит отправлять Украине военную помощь для укрепления ее обороноспособности, новые поставки состоятся в ближайшие недели. По словам дипломата, в 2021 году США поставили Украине больше систем безопасности, чем в любой год с 2014 года.
Также в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.
16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.
10 декабря СМИ сообщили, что администрация США подготовила пакет дополнительной военной помощи для Киева на сумму $200 млн в последние недели, но воздержалась от доставки, несмотря на призывы Киева и некоторых законодателей.
24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка на Украину военных советников и вооружения странами Запада ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения в Донбассе.
В октябре министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США. Как стало известно, предыдущие партии были доставлены на Украину 10 и 18 октября. В поставках числились ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки.
24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать.
31 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что гражданская война на Украине далека от завершения, а российская сторона с сожалением видит, что «милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов».
При этом он добавил, что страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России. На территории страны, как указал министр, строят базы и проводят учения.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.