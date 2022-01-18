Россиян нет среди погибших и пострадавших в ходе протестов в Судане

Российским гражданам в Судане ничего не угрожает, среди погибших и пострадавших в протестных акциях граждан РФ нет. Об этом во вторник, 18 января, заявили в посольстве РФ в этой стране.

«Обстановка в Судане сложная, но контролируемая. По сообщениям разного рода источников, протестные акции продолжаются, есть погибшие...» — цитирует «РИА Новости» сообщение посольства в Хартуме.

Отмечается, что посольством России в Судане приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. Дипломаты находятся в постоянном контакте с гражданами России, находящимися и проживающими в Судане.

Ранее суданская полиция подтвердила гибель семерых граждан в результате разгона акций протеста 17−18 января. Отмечалось, что среди протестующих и сотрудников силы безопасности было много пострадавших.

Протестующие в ходе акций активно использовали холодное оружие и «коктейли Молотова».

Акции протеста в стране проходят еженедельно, демонстранты выступают против власти военных.

Так, суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Политиков отправили под домашний арест. Меры вызвали недовольство в обществе, начались протесты.

В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост премьера и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. В начале января премьер-министр Судана Абдаллы Хамдока объявил об уходе в отставку из-за нарушений суданскими военными договоренностей в рамках ноябрьского соглашения. Политик объявил, что уходит в отставку 2 января на фоне кризиса и демонстраций в стране.