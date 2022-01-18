Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госпитализирован звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский
Политика
Пушков прокомментировал извинения Meta за блокировку страницы делегации РФ
Мир
Пентагон заявил об отсутствии планов отправки войск США на Украину
Мир
WSJ узнала о подготовке США санкций против «сепаратистов на Украине»
Мир
Псаки заявила о якобы подготовке РФ к эвакуации семей дипломатов из Украины
Мир
В Москве госпитализировали посла Белоруссии
Мир
Более 18 млн случаев COVID-19 зафиксировали в мире за неделю
Новости компаний
«Роснефть» и Санкт-Петербургская биржа договорились о сотрудничестве
Мир
США отправят Украине новую партию военной помощи
Мир
В ДНР заявили о захвате школы вооруженными людьми в подконтрольном Киеву селе

Россиян нет среди погибших и пострадавших в ходе протестов в Судане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российским гражданам в Судане ничего не угрожает, среди погибших и пострадавших в протестных акциях граждан РФ нет. Об этом во вторник, 18 января, заявили в посольстве РФ в этой стране.

Падение дуумвирата: из-за чего в Судане произошел переворот
И почему события в этой стране не стали неожиданностью

«Обстановка в Судане сложная, но контролируемая. По сообщениям разного рода источников, протестные акции продолжаются, есть погибшие...» — цитирует «РИА Новости» сообщение посольства в Хартуме.

Отмечается, что посольством России в Судане приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. Дипломаты находятся в постоянном контакте с гражданами России, находящимися и проживающими в Судане.

Ранее суданская полиция подтвердила гибель семерых граждан в результате разгона акций протеста 17−18 января. Отмечалось, что среди протестующих и сотрудников силы безопасности было много пострадавших.

Протестующие в ходе акций активно использовали холодное оружие и «коктейли Молотова».

Акции протеста в стране проходят еженедельно, демонстранты выступают против власти военных.

Так, суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Политиков отправили под домашний арест. Меры вызвали недовольство в обществе, начались протесты.

В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост премьера и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. В начале января премьер-министр Судана Абдаллы Хамдока объявил об уходе в отставку из-за нарушений суданскими военными договоренностей в рамках ноябрьского соглашения. Политик объявил, что уходит в отставку 2 января на фоне кризиса и демонстраций в стране.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022