В Москве госпитализировали посла Белоруссии

Белорусский посол в России Владимир Семашко проходит обследование в московском медучреждении, его состояние не вызывает опасений. Об этом во вторник, 18 января, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале, ссылаясь на заявление посольства республики в Москве.

«В настоящее время посол Беларуси в России Владимир Семашко действительно находится в медучреждении Москвы на обследовании. Его состояние вполне удовлетворительное и опасений не вызывает», — сообщили в посольстве.

Семашко приступит к работе в посольстве в ближайшие дни, добавили в дипмиссии. Также там рассказали, что он координирует работу сотрудников по телефону и работает с документами, находясь в клинике.

Ранее в этот день в СМИ появились сообщения о том, что Семашко был госпитализирован в состоянии средней тяжести якобы после сердечного приступа.

Семашко возглавляет дипмиссию республики в Москве с 2018 года. Одновременно посол является полномочным представителем Белоруссии при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и при Экономическом совете СНГ.

Владимир Семашко — выпускник Белорусского национального технического университета. Отслужив в Советской армии, в 1974 году он начал работать на машиностроительном комплексе завода им. Ф.Э. Дзержинского НПО «Интеграл» в Белоруссии. Семашко построил успешную карьеру, став к 1996 году главным инженером комплекса.

В 2001–2003 годах дипломат занимал пост министра энергетики Белоруссии. Позднее он работал в правительстве на должности заместителя и первого заместителя белорусского премьера.