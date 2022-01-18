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Белый дом не исключил возможности отключения России от SWIFT

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Белый дом не исключает возможности отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, консультации с партнерами на этот счет продолжаются. Об этом сообщила во вторник, 18 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

На вопрос о том, отказались ли США от идеи санкций против России, предусматривающих отключение от SWIFT, Псаки ответила, что никакой вариант не снят с рассмотрения.

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Накануне представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», ни один из вариантов не исключен, в том числе отключение от SWIFT.

При этом газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз (ЕС) больше не рассматривают возможность отключения России от международной системы. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

18 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не был осуществлены.

8 января газета The New York Times сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян. В частности, министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, содержащих детали производства США.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. По информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

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