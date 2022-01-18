Водитель из Омска ожидает суда за смертельный наезд на ребенка

Суд в Омске рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летнего водителя авто, который допустил смертельный наезд на 14-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, авария произошла 29 октября 2021 года на улице Мельничная. Водитель ГАЗ-33025 («Газель») сбил девочку, которая шла по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось, пишет ИА «Город55».

В отношении 31-летнего водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он полностью признал свою вину в произошедшем.

Расследование дела завершено. Материалы переданы в Кировский районный суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.