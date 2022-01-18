Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Молния ударила в заходивший на посадку в Сочи самолет
Интернет
В отрасли заявили о невозможности определить страну происхождения процессоров
Мир
США обеспокоились учениями РФ в Белоруссии
Мир
В ДНР заявили о захвате школы вооруженными людьми в подконтрольном Киеву селе
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Никарагуа
Общество
Суд арестовал на два месяца оскорблявшего пассажиров автобуса в Москве мужчину
Мир
Глава МИД ФРГ напомнила о страданиях народов СССР из-за действий Германии
Общество
Москвичку осудили за трату денег из найденного кошелька
Мир
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы агрессии РФ
Мир
Берлин отказался поставлять летальное оружие Киеву

Глава Якутии Николаев окунулся в крещенскую купель в -40

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Якутии Айсен Николаев искупался в проруби в канун Крещения, хотя в республике стоят экстремальные морозы. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 18 января.

Прорубь с препятствиями: как будут проходить крещенские купания
«Смыть грехи» в ледяной воде удастся не всем и не везде

«Сегодня в Якутске ниже 40 градусов. Несмотря на холод, по традиции окунулся в крещенскую купель», — рассказал Николаев

По словам политика, для него купание в проруби в Крещение — это особое таинство и очищение. Он добавил, что в эти праздничные дни важно духовно обогатиться, а такие купания помогают зарядиться силой на весь предстоящий год, сообщает телеканал «360».

Николаев указал, что проруби для забора воды и специальные купели есть в 10 районах республики и городе Якутске. Купания организовали с соблюдением всех санитарных норм и необходимых мер безопасности.

Ранее в этот день врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что не стоит купаться в проруби при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и во время обострения хронических заболеваний.

По словам Малышева, готовить организм к январским купаниям в проруби стоит с лета, риск заболеть после крещенских купаний минимален у закаленных людей.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022