Глава Якутии Николаев окунулся в крещенскую купель в -40

Глава Якутии Айсен Николаев искупался в проруби в канун Крещения, хотя в республике стоят экстремальные морозы. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 18 января.

«Сегодня в Якутске ниже 40 градусов. Несмотря на холод, по традиции окунулся в крещенскую купель», — рассказал Николаев

По словам политика, для него купание в проруби в Крещение — это особое таинство и очищение. Он добавил, что в эти праздничные дни важно духовно обогатиться, а такие купания помогают зарядиться силой на весь предстоящий год, сообщает телеканал «360».

Николаев указал, что проруби для забора воды и специальные купели есть в 10 районах республики и городе Якутске. Купания организовали с соблюдением всех санитарных норм и необходимых мер безопасности.

Ранее в этот день врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что не стоит купаться в проруби при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и во время обострения хронических заболеваний.

По словам Малышева, готовить организм к январским купаниям в проруби стоит с лета, риск заболеть после крещенских купаний минимален у закаленных людей.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.