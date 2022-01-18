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«Роснефть» и Санкт-Петербургская биржа договорились о сотрудничестве
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«Роснефть» и Санкт-Петербургская биржа договорились о сотрудничестве

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Нефтяная компания «Роснефть» и АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, говорится 18 января в сообщении на сайте компании.

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Соглашением предусмотрено взаимодействие сторон в области углеродного менеджмента и развития биржевой торговли углеродными единицами, полученными в результате реализации «Роснефтью» проектов по снижению выбросов парниковых газов.

В рамках сотрудничества стороны проработают возможность организации пробных аукционов по продаже углеродных единиц «Роснефти».

«Соглашение предполагает разработку и внедрение новых инструментов биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами с низкой углеродной интенсивностью. Кроме того, компания и биржа будут совместно работать над созданием российского бенчмарка углеводородов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, СПГ) с низкими удельными выбросами углерода», — добавили в «Роснефти».

Как полагает инвестиционный стратег, управляющий компании «Арикапитал» Сергей Суверов, документ будет содействовать достижению стоящей перед нефтяной компанией цели по чистой углеродной нейтральности.

«Хочу особо отметить, что инвестиционное сообщество, рассматривающее ESG в качестве долгосрочного тренда, уже сегодня дает высокую оценку деятельности «Роснефти». В 2021 году она стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус компании — лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и Десяти принципам ответственного бизнеса», — отметил эксперт.

Он напомнил, что подразделение Лондонской фондовой биржи FTSE Russell подтвердило вхождение «Роснефти» в состав участников международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series. Компания признана лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде международных ESG рейтингов — RAEX Europe, Bloomberg, подчеркнул Суверов.

17 января американский инвестиционный банк Goldman Sachs включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний. Также два крупных американских банка — JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch — включили акции компании в декабре в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году.

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