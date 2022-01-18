В Екатеринбурге протоиерей процитировал Винни-Пуха при освящении воды

В ходе церемонии освящения воды перед купаниями на Крещение протоиерей из Екатеринбурга Евгений Попиченко назвал персонажа английского писателя Алана Милна медвежонка Винни-Пуха незаслуженно забытым богословом XX века. Видео слов священнослужителя появилось 18 января в Сети.

«Понимаешь, Пятачок, поэзия — это не то, что ты идешь и находишь, будто грибы на дороге. Поэзия — это то, что находит на тебя. А ты можешь только прийти и встать в то место, где тебя могут найти», — заявил он.

Также Попиченко добавил, что Бог может найти человека в его сердце. Но нужно этого сначала захотеть. А потом попросить об этом Бога. Также сердце к встрече с Богом надо подготовить, очистив.

В заключение протоиерей поздравил присутствующих с праздником.

Он пояснил, что в его словах есть доля шутки. По словам протоиерея, Винни-Пух «сформулировал удивительную формулу откровения Божия».

18 января врач-инфекционист, профессор Николай Малышев назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби. По его словам, рекомендовано воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также важно соблюдать дистанцию из-за риска ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом, людям с хроническими заболеваниями и вовсе стоит воздержаться от купаний в проруби.

По его словам, готовить организм к январским купаниям в проруби стоит начиная с лета, риск заболеть после крещенских купаний минимален у закаленных людей.