Запись переговоров диспетчера с командиром самолета, в который ударила молния

Запись переговоров диспетчера с командиром самолета, в который ударила молния

2022-01-18 19:55:27

2022-01-18 19:55:27

2022-01-18 19:55:27

2022-01-18 19:55:27

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