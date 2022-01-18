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Названы страны с наибольшим числом завозных случаев «Омикрона» в Москву

Названы страны, из которых чаще всего завозился штамм «Омикрон» в Москву
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Турция, Доминиканская Республика и Египет — страны, турпоездки в которые стали источником наибольшего числа завозных случаев «Омикрон»-штамма коронавируса в Москве. Об этом сообщили во вторник, 18 января, в Роспотребнадзоре.

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«Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию — 16%, ОАЭ — 11%, Доминиканскую Республику — 9%, Египет — 1,4%, а также с поездками во Францию, Венгрию, Великобританию, на Кубу, в Испанию, Хорватию и ряд других стран», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее во вторник директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что научных предпосылок к тому, чтобы пандемия завершилась на «Омикрон»-штамме, нет.

По его словам, для этого необходимо выработать популяционный иммунитет у большинства населения земного шара, пишет Life.Ru.

В этот же день вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. По ее словам, в январе рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса. Он также призвал руководителей перевести сотрудников на удаленный формат работы там, где это возможно, передает RT.

Накануне вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал в беседе с телеканалом «Звезда», что в ближайшее время в России будет расти число случаев инфицирования людей из-за распространения штамма «Омикрон». По словам ученого, пока сложно предположить, к каким последствиям для популяции приведет рост заболеваемости.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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