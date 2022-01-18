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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые с марта 2020 года

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Российский рынок акций во вторник, 18 января, продемонстрировал сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году. По индексу Мосбиржи он обвалился на 6,5%, по РТС — на 7,29%, следует из динамики торгов.

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К закрытию основных торгов рублевый индекс Мосбиржи упал до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,29%, до 1367,45 пункта. Падение стало максимальным с 12 марта 2020 года, когда на фоне обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса индекс Мосбиржи обвалился на 8,28%, РТС — на 11,03%.

В течение дневных торгов индекс Мосбиржи в максимуме снижался на 7,4% — до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС падал на на 8,1%, до 1355,45 пункта. Это стало минимумом с 23 декабря 2020 года.

Вместе с тем курс доллара рос до 76,22 рубля (+0,18%), курс евро находился на уровне 86,9 рубля (+0,08%).

Цена мартовского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE показала рост на 1,67%, до $87,92 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 2,06%, до $85,02 за баррель.

14 января курс европейской валюты в ходе валютных торгов на Мосбирже вырос на 0,8% к закрытию предыдущей сессии, до 88,14 рубля.

В тот же день индекс Московской биржи опустился ниже 3600 пунктов впервые с 4 мая 2021 года. Индекс РТС упал до 1,490 пункта — он понизился ниже 1500 пунктов впервые с мая прошлого года.

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