В отрасли заявили о невозможности определить страну происхождения процессоров

Инициатива Минцифры по оснащению компьютеров Lenovo, HP и Acer процессорами российского производства еще раз указывает на невозможность четко установить, что отечественное, а что нет. Об этом заявил «Известиям» Сергей Шумилин, заместитель генерального директора по науке производителя интегральных микросхем, электронных модулей, приборов, компании АО «ПКК Миландр» во вторник, 18 января.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на протокол заседания Минцифры России с зарубежными производителями электроники от 15 декабря 2021 года писали, что министерство предложило производителям компьютерной техники Lenovo, HP и Acer подготовиться к выпуску ноутбуков с российскими процессорами. Источники, близкие к обсуждению инициативы, сообщали, что речь идет о «Байкал Электроникс». В этой компании заявили «Известиям», что пока не комментируют данную тему.

По словам Шумилина, аналогичная инициатива обсуждалась в кругу специалистов отрасли и, скорее всего, нашла отражение в инициативе Минцифры. В настоящее время юридически закреплен статус разработок российских предприятий на базе как иностранных микросхем, так и отечественных. Для иностранной аппаратуры на базе микросхем РФ преференций не предусмотрено, хотя есть успешные прецеденты создания такой аппаратуры, рассказал он.

«Необходима более широкая полоса, в которой в зависимости от уровня «отечественности» будут применяться различные меры поддержки. В этом случае для продукции с большим уровнем будут применяться большие преференции. Тогда инициатива по привлечению иностранных компаний может быть логично встроена в общую систему», — сказал замгендиректора по науке «Миландра».

Он рассказал, что, с одной стороны, это напрашивающееся предложение, которое в хорошем смысле позволило бы повысить конкуренцию на российском рынке. В то же время иностранная юрисдикция компаний разработчика не будет способствовать накоплению и развитию компетенций внутри страны, отметил он.

Сейчас, чтобы продукции присвоили статус российской, необходимо пройти экспертную оценку — в Торгово-промышленной палате (ТПП) или экспертных советах Минпромторга — в рамках которой проверяются лицензионная чистота, наличие полного комплекта конструкторской документации, исходных кодов ПО, что свидетельствует о том, что разработка действительно велась отечественными компаниями и возможны дальнейшие доработка, исправление и развитие. Эксперт подчеркнул, что провести такую проверку в иностранных компаниях не представляется возможным.

Применение российских микросхем в разработках иностранных компаний может оказаться номинальным или вообще фиктивным, добавил он. Получается, что если и допускать иностранные компании на рынок России, то только как временную меру с обязательствами открытия в последующие один-два года дочерних предприятий в российской юрисдикции и передачи им прав на разработку, полагает специалист.

По его словам, если допустить иностранные компании на российский рынок через применение отечественных микросхем, объем применения микросхем РФ в их разработках должен быть больше, чем требуется сейчас от отечественных компаний. Иначе это нанесет «несправедливый и серьезный удар» по передовым российским компаниям, разработавшим продукцию, в которой уже массово применяют отечественные микросхемы.

Также Шумилин допустил, что можно повысить требования к российским микросхемам, которые будут применяться в иностранной аппаратуре, — например, чтобы они были закорпусированы и протестированы на территории РФ. В противном случае мы можем увидеть обратную картину, когда наши компании уйдут из российской юрисдикции, добавил он.

Технический эксперт Никита Кораблинов выразил мнение, что российский процессор «Байкал» производства компании «Байкал Электроникс» наконец получит опыт работы с крупными производителями, если инициатива Минцифры будет осуществлена. Он считает, что при успешной реализации проекта производитель из России сможет получить еще большее финансирование, опыт интеграции и понимание дальнейшего развития, что позволит ему произвести «совершенно инновационный продукт».