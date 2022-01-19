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Диетолог назвала причину ночных пробуждений

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Уровень сахара в крови влияет на сон человека. Об этом заявила индийский диетолог Пуджа Махиджа в Instagram.

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По ее словам, падение уровня сахара в крови приводит к выделению адреналина и кортизола, а это, в свою очередь, понижает уровень гормона сна мелатонина, что может привести к преждевременному пробуждению.

Махиджи посоветовала за час до сна съесть горсть орехов. Диетолог уточнила, что миндаль, например, содержит аминокислоту триптофан, которая способствует выработке мелатонина. Также он богат магнием, повышающим качество сна.

9 декабря врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков назвал причины нарушений сна в зимнее время.

2 декабря руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин рассказал, почему длительный сон может быть поводом для беспокойства.

9 ноября заведующий кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 1 Сергей Иванов заявил, что недосыпание связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, следует ложиться спать в одно время, а за 2–2,5 часа до сна не должно быть обильных приемов пищи и стимулирующих напитков.

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