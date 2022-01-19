Диетолог назвала причину ночных пробуждений

Уровень сахара в крови влияет на сон человека. Об этом заявила индийский диетолог Пуджа Махиджа в Instagram.

По ее словам, падение уровня сахара в крови приводит к выделению адреналина и кортизола, а это, в свою очередь, понижает уровень гормона сна мелатонина, что может привести к преждевременному пробуждению.

Махиджи посоветовала за час до сна съесть горсть орехов. Диетолог уточнила, что миндаль, например, содержит аминокислоту триптофан, которая способствует выработке мелатонина. Также он богат магнием, повышающим качество сна.

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