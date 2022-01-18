Microsoft купит разработчика Warcraft и Call of Duty Activision Blizzard за $68,7 млрд

Корпорация Microsoft 18 января объявила о решении купить компанию Activision Blizzard, создателя игр Diablo, Warcraft и Call of Duty за $68,7 млрд.

«Microsoft покупает Activision Blizzard за $95 за акцию, сумма сделки оценивается в $68,7 млрд», — отметили в Microsoft.

В Microsoft также заявили, что после покупки Activision Blizzard в конце 2023 года корпорация займет третье место в мире по объему выручки после Tencent и Sony.

Отмечается, что после закрытия сделки корпорация не собирается увольнять нынешнего главу Activision Blizzard Бобби Котика.

«Компьютерные игры — это самая динамичная и захватывающая категория развлечений на всех платформах, и они будут играть ключевую роль в развитии платформ метавселенной. Мы инвестируем значительные средства в создание игр мирового класса <...>, чтобы открыть новую эру игр, которая ставит игроков и создателей на первое место и делает игры безопасными, инклюзивными и доступными для всех» — таким образом генеральный директор Microsoft Сатья Наделла прокомментировал приобретение Activision Blizzard.

Activision Blizzard разработала такие знаменитые игровые серии, как Overwatch, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Call of Duty, Candy Crush и другие

Ранее, 29 октября, Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией в $2,46 трлн.