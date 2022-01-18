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В ДНР заявили о захвате школы вооруженными людьми в подконтрольном Киеву селе

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Вооруженные люди заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Новогнатовка в Донбассе. Об этом заявил во вторник, 18 января, журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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Он отметил, что налетчики были в форме без знаков отличия.

«В начале месяца около 60 боевиков без знаков различия заняли Новогнатовскую общеобразовательную школу», — указал он.

Кроме того, Басурин добавил, что вооруженные люди захватили территорию лесного хозяйства и разместили там 12 БТР и БМП.

В начале года в народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщали, что украинские силовики оборудовали позиции в занятой ими школе в селе Валуйское в Донбассе. Отмечалось, что 2 января туда прибыли автомобили с вооруженными людьми и аппаратурой артиллерийской разведки.

31 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. По его словам, власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее СМИ сообщали, что за прошлый год ВСУ нарушили перемирие почти две тысячи раз.

По территории ДНР была выпущена 2651 мина калибром 120 мм, 1260 мин калибром 82 мм, 34 снаряда калибром 152 мм, 252 снаряда калибром 122 мм. Кроме того, 22 раза использовались ударные БПЛА. Погибли семь мирных граждан и 31 человек получил ранения. Были повреждены 283 жилых дома и 74 объекта инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом. Об этом глава государства заявил в конце прошлого года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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