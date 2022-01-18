Глава МИД ФРГ напомнила о страданиях народов СССР из-за действий Германии

Ничто не сможет возместить страдания, которые Германия принесла народам СССР в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник, 18 января, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Она напомнила, что в ходе первого визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата.

«Быть там, будучи министром иностранных дел Германии, наполняет меня стыдом и благоговением. Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского Союза», — подчеркнула Бербок.

Вместе с тем она добавила, что самым важным на сегодняшний день является смирение и благодарность за готовность людей в России к примирению.

Ранее, 20 декабря 2021 года, посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что страна своим существованием обязана Победе Советского Союза над гитлеровской Германией. При этом, по его словам, Варшава, несмотря на публичные заявления некоторых польских дипломатов, не подавала официальных обращений к РФ с просьбой выплатить репарации.

20 мая президент РФ Владимир Путин заявил об особой ответственности российского общества за наследие «великого поколения победителей», которое освободило Европу от «коричневой чумы». Одна из основных причин злонамеренного пересмотра роли Красной армии в победе над фашизмом — попытка ограничить самостоятельность России, а также не позволить Москве реализовывать свои национальные интересы, подчеркнул глава государства.