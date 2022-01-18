Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе
Общество
СК отметил своевременность принятого закона о пожизненном сроке для педофилов
Культура
Личные письма Эдуарда Лимонова продадут на аукционе
Мир
В ГД указали на приравнивание Вашингтоном «избранности» к вседозволенности
Мир
Путин и президент Азербайджана Алиев провели телефонные переговоры
Экономика
Запасов газа в хранилищах Германии осталось на 18 дней
Мир
МИД РФ подтвердил атаку северокорейских хакеров на послов
Туризм
Крым проработает вопрос налаживания авиасообщения с Сирией
Интернет
Microsoft купит издателя Call of Duty и World of Warcraft за $68,7 млрд
Мир
Лавров и Блинкен провели телефонный разговор
Сюжет:

Глава МИД ФРГ напомнила о страданиях народов СССР из-за действий Германии

Глава МИД ФРГ Бербок: ничто не возместит страдания, которые Германия принесла народам СССР
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ничто не сможет возместить страдания, которые Германия принесла народам СССР в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник, 18 января, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Она напомнила, что в ходе первого визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Без срока давности: как в Германии судят бывшего охранника концлагеря
Какое наказание ждет 100-летнего обвиняемого в соучастии в казнях более 3 тыс. узников

«Быть там, будучи министром иностранных дел Германии, наполняет меня стыдом и благоговением. Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского Союза», — подчеркнула Бербок.

Вместе с тем она добавила, что самым важным на сегодняшний день является смирение и благодарность за готовность людей в России к примирению.

Ранее, 20 декабря 2021 года, посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что страна своим существованием обязана Победе Советского Союза над гитлеровской Германией. При этом, по его словам, Варшава, несмотря на публичные заявления некоторых польских дипломатов, не подавала официальных обращений к РФ с просьбой выплатить репарации.

20 мая президент РФ Владимир Путин заявил об особой ответственности российского общества за наследие «великого поколения победителей», которое освободило Европу от «коричневой чумы». Одна из основных причин злонамеренного пересмотра роли Красной армии в победе над фашизмом — попытка ограничить самостоятельность России, а также не позволить Москве реализовывать свои национальные интересы, подчеркнул глава государства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022