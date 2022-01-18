Голикова объявила о сокращении срока карантина по коронавирусу до семи дней

Срок карантина по COVID-19 в России сократился с 14 до семи дней. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во вторник, 18 января.

Российские власти будут наблюдать за эпидемиологической ситуацией и изменят сроки карантина снова, если это будет необходимо, уточнила Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

В России также пройдет оптимизация подходов к лабораторному исследованию граждан, подчеркнула вице-премьер.

«Также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала Голикова.

По ее словам, меры социальной поддержки теперь будут продлеваться без заявлений в связи с ростом заболеваемости COVID-19. По той же причине больничные листы граждане смогут оформить только заочно.

Данные технологии уже применялись ранее и они показали свою эффективность, считает Голикова.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что новых ограничительных мер в городе из-за коронавируса вводить не планируется. Как указал градоначальник, столичная система здравоохранения в данный момент справляется с нагрузкой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 18 января, что кабмин направит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса. Кроме того, регионы страны получат еще 5 млрд рублей в целях борьбы с вирусом.

Глава правительства призвал предприятия перевести сотрудников, где это возможно, на удаленную работу.

По словам премьера, в первую очередь дома будут работать сотрудники старшего возраста и лица, имеющие хронические заболевания.

Также работодатели будут тестировать сотрудников, работающих в офисе, на коронавирус, пояснил Мишустин

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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