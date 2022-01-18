Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе
Общество
СК отметил своевременность принятого закона о пожизненном сроке для педофилов
Культура
Личные письма Эдуарда Лимонова продадут на аукционе
Политика
В ГД указали на приравнивание Вашингтоном «избранности» к вседозволенности
Мир
Путин и президент Азербайджана Алиев провели телефонные переговоры
Экономика
Запасов газа в хранилищах Германии осталось на 18 дней
Мир
МИД РФ подтвердил атаку северокорейских хакеров на послов
Туризм
Крым проработает вопрос налаживания авиасообщения с Сирией
Интернет
Microsoft купит издателя Call of Duty и World of Warcraft за $68,7 млрд
Мир
Лавров и Блинкен провели телефонный разговор
Сюжет:

Голикова объявила о сокращении срока карантина по коронавирусу до семи дней

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Срок карантина по COVID-19 в России сократился с 14 до семи дней. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во вторник, 18 января.

Российские власти будут наблюдать за эпидемиологической ситуацией и изменят сроки карантина снова, если это будет необходимо, уточнила Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

«Пока вирусу есть где развиваться, он будет продолжать мутировать»
Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов — об угрозе нового штамма, шестизначных цифрах прироста заболевших и сроках окончания пандемии

В России также пройдет оптимизация подходов к лабораторному исследованию граждан, подчеркнула вице-премьер.

«Также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала Голикова.

По ее словам, меры социальной поддержки теперь будут продлеваться без заявлений в связи с ростом заболеваемости COVID-19. По той же причине больничные листы граждане смогут оформить только заочно.

Данные технологии уже применялись ранее и они показали свою эффективность, считает Голикова.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что новых ограничительных мер в городе из-за коронавируса вводить не планируется. Как указал градоначальник, столичная система здравоохранения в данный момент справляется с нагрузкой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 18 января, что кабмин направит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса. Кроме того, регионы страны получат еще 5 млрд рублей в целях борьбы с вирусом.

Глава правительства призвал предприятия перевести сотрудников, где это возможно, на удаленную работу.

По словам премьера, в первую очередь дома будут работать сотрудники старшего возраста и лица, имеющие хронические заболевания.

Также работодатели будут тестировать сотрудников, работающих в офисе, на коронавирус, пояснил Мишустин

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022