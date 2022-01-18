В Германии оценили переговоры главы МИД ФРГ с Лавровым

Немецкий политолог и профессор Кельнского университета Томас Йегер во вторник, 18 января, в беседе с «Известиями» оценил встречу министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отметив, что глава внешнеполитического ведомства ФРГ прибыла в Москву с «двояким сообщением».

«С одной стороны, она планировала донести принципы, согласованные в Хельсинки, в частности, территориальный суверенитет государств и их право на самостоятельный выбор союзов. С другой стороны, она мало знает о том, как их реализовать, поскольку в немецком правительстве наметился раскол», —сказал он.

По словам эксперта, с позиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, Германия должна выступать в качестве моста между Востоком и Западом. С другой стороны, в федеральном правительстве есть силы, которые хотят подчеркнуть право государств на их демократическое развитие и самооборону, обсуждая украинский кризис, указал Йегер.

Ранее в этот день Лавров встретился со своей германской коллегой Анналеной Бербок в Москве. Министры подтвердили готовность к диалогу и поиску решений накопившихся двусторонних проблем. Переговоры продлились около 2,5 часа.

По итогу глава МИД РФ среди прочего отметил, Москва не может принять требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на территории страны. Он также подчеркнул, что Россия не давала поводов для создания конфликтной ситуации вокруг Украины.

Бербок, в свою очередь, сообщила, что сосредоточение на границе с Украиной более 100 тыс. российских войск Германия не может не рассматривать «как угрозу». Также она подчеркнула, что использование Россией энергетики в качестве «оружия» будет иметь последствия для проекта «Северный поток – 2».

Лавров же отметил, что Россия обратила внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации СП-2. Он напомнил, что «Северный поток – 2» является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

Бербок констатировала наличие противоречий, но подчеркнула, что альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет.