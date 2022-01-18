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Экс-замглавы воронежской ГИБДД отпустили из-под стражи по делу о взятке

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Суд в Воронеже отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении ареста экс-заместителя главы ГИБДД Воронежской области Игорю Качкину. Об этом сообщила во вторник, 18 января, пресс-служба Ленинского районного суда в Воронеже.

Качина задержали в июле 2021 года. По данным следствия, 41-летний мужчина предложил сотруднику полиции взятку в размере 30 тыс. рублей за оказание содействия своему знакомому при сдаче экзамена на водительские права.

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«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Качкина И.Н. и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий», — отмечается в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что суд возложил на Качкина обязанность самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд.

Ранее, в феврале 2020-го, прокуратура предъявила ему претензии на 22 объекта недвижимости на 50 млн рублей. Отмечалось, что родители Качкина являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей. При этом их доходы были признаны недостаточными для таких покупок, писал РЕН ТВ.

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