Родители извинились за оскорбившего пассажиров московского автобуса

Родители дебошира, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе, публично извинились за его поступок. Кадры опубликованы 18 января на странице мэрии Кизилюрта, откуда мужчина родом, в Instagram.

Аида Болатукаева на встрече с властями города Кизилюрта и Кизилюртовского района принесла извинения «перед всеми россиянами, перед всей страной». По ее словам, она любит сына, но и осуждает его за поведение.

Отец мужчины Даниял Болатукаев добавил, что тот не имел права на оскорбление народа.

«Ни унижать. Ни женщин, ни мужчин, ни стариков — никого! Если он считает себя мусульманином, нельзя оскорблять никого. Как отец, я против его действий, и я извиняюсь за своего сына», — сказал мужчина.

Накануне нарушитель порядка, устроивший скандал в автобусе в Москве, извинился перед за свой поступок. Видео, где мужчина вступил в конфликт с пассажирами автобуса и негативно высказывался в их адрес, появилось в Сети днем ранее.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения»).

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов заявил, что мужчина, устроивший скандал, должен быть наказан. По его мнению, отвечать также должны его родственники и родители.