Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов

Нижняя палата российского парламента 18 января приняла во II и III чтениях поправки в Уголовный кодекс России. Новые положения законодательства установили пожизненное лишение свободы для педофилов, которые ранее уже совершали преступления против половой неприкосновенности детей.

Изменения были внесены в статью 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Работа по совершенствованию законодательства в данной области продолжится, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о внесении в закон списка новых отягчающих обстоятельств преступления, которое было совершено человеком, который проживал с ребенком, был трудоустроен в сфере образования и работал с несовершеннолетними, нес обязанности по обучению и защите детей, рассказал спикер палаты.

«Также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой. Эти инициативы рассмотрим на Совете Думы 7 февраля», — подытожил Володин.

Госдума также рассмотрит возможность пожизненного срока заключения для педофилов, которые совершили преступление в отношении двух и более детей.

Также предлагается пожизненно отправлять в места лишения свободы лиц, которые при совершении преступления против половой неприкосновенности детей еще и нарушили другие статьи уголовного законодательства, совершив тяжкие или особо тяжкие преступления.

Законопроект был внесен в Госдуму 10 сентября 2021 года партией «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

5 января 2022 года депутат Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что для педофилов следует исключить возможность условно-досрочного освобождения. Кузнецова считает, что для лиц, совершивших такие преступления, необходим пожизненный административный надзор.