Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе
Общество
СК отметил своевременность принятого закона о пожизненном сроке для педофилов
Культура
Личные письма Эдуарда Лимонова продадут на аукционе
Мир
В ГД указали на приравнивание Вашингтоном «избранности» к вседозволенности
Мир
Путин и президент Азербайджана Алиев провели телефонные переговоры
Экономика
Запасов газа в хранилищах Германии осталось на 18 дней
Мир
МИД РФ подтвердил атаку северокорейских хакеров на послов
Туризм
Крым проработает вопрос налаживания авиасообщения с Сирией
Интернет
Microsoft купит издателя Call of Duty и World of Warcraft за $68,7 млрд
Мир
Лавров и Блинкен провели телефонный разговор

Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нижняя палата российского парламента 18 января приняла во II и III чтениях поправки в Уголовный кодекс России. Новые положения законодательства установили пожизненное лишение свободы для педофилов, которые ранее уже совершали преступления против половой неприкосновенности детей.

«Нашли по часам»: «умный» гаджет спас российскую девочку от педофила
Эксперты рассказали о пользе технологий для детской безопасности

Изменения были внесены в статью 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Работа по совершенствованию законодательства в данной области продолжится, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о внесении в закон списка новых отягчающих обстоятельств преступления, которое было совершено человеком, который проживал с ребенком, был трудоустроен в сфере образования и работал с несовершеннолетними, нес обязанности по обучению и защите детей, рассказал спикер палаты.

«Также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой. Эти инициативы рассмотрим на Совете Думы 7 февраля», — подытожил Володин.

Госдума также рассмотрит возможность пожизненного срока заключения для педофилов, которые совершили преступление в отношении двух и более детей.

Также предлагается пожизненно отправлять в места лишения свободы лиц, которые при совершении преступления против половой неприкосновенности детей еще и нарушили другие статьи уголовного законодательства, совершив тяжкие или особо тяжкие преступления.

Законопроект был внесен в Госдуму 10 сентября 2021 года партией «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

5 января 2022 года депутат Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что для педофилов следует исключить возможность условно-досрочного освобождения. Кузнецова считает, что для лиц, совершивших такие преступления, необходим пожизненный административный надзор.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022