Берлин отказался поставлять летальное оружие Киеву

Берлин не планирует поставлять оружие Украине и выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров. Об этом во вторник заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

На прошедшей пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Шольц отметил, что федеральное правительство многие годы проводит универсальную стратегию в этом вопросе, выступая за мирное урегулирование конфликта.

«Эта политическая линия остается неизменной. Здесь ничего не изменилось со сменой правительства в декабре», — добавил он, комментируя сообщения о поставке Великобританией противотанкового вооружения на Украину.

Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллс сообщил о поставках Украине легких противотанковых вооружений для самообороны — три самолета с вооружением были направлены в Киев 17 и 18 января.

Американские сенаторы также обещали поставить Киеву «джавелины» и «стингеры».

В Кремле отреагировали на поставку оружия Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что освоение украинской территории различными поставщиками вооружений вызывает обеспокоенность в России, так как поставляемое вооружение носит не только оборонительный, но и наступательный характер. По словам Пескова, «это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности».