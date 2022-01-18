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В Нур-Султане задержали вылетавших в РФ казахстанцев с оружием в багаже

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В аэропорту Нур-Султана задержали двух граждан Казахстана, планировавших вылететь в Россию с холодным оружием в багаже и ручной клади. Об этом 18 января сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

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«Военнослужащими управления пограничного контроля «Нур-Султан» при осуществлении охраны и обороны объектов столичного аэропорта <…> задержаны два гражданина Казахстана, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию. В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники», — говорится в сообщении.

Кроме того, в смартфонах задержанных нашли видео с подтверждением их участия в погромах в Алма-Ате.

Обоих граждан передали сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.

Ранее в этот день сообщалось, что после массовых беспорядков в Казахстане ведется 44 расследования по фактам терроризма, а также 15 по фактам убийств.

16 января стало известно, что участники беспорядков в Алма-Ате похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

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