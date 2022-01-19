18 января Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за повторные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних любого возраста. По действующей норме преступник может получить наказание в виде пожизненного заключения только в случае, если жертва младше 14 лет. Также пожизненное заключение будет грозить за преступление, в котором пострадало больше одного ребенка. На мой взгляд, для исправления ситуации одного лишь ужесточения наказания будет недостаточно, к проблеме нужно подходить комплексно.

Предложение ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе рецидив, — это, конечно, правильно, но не надо забывать о профилактике преступлений со стороны правоохранительных органов, полноценном надзоре за расследованием преступлений и объективном рассмотрении уголовных дел.

Статистика по 2021 году пока что не обобщалась, но в 2020-м, по словам уполномоченного по правам ребенка при президенте, за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних 2882 человека осудили повторно. Если говорить о сексуальных преступлениях в целом, то, по данным Верховного суда, только в районные суды в 2020 году поступили 9 тыс. дел об изнасилованиях и иных посягательствах против половой неприкосновенности и половой свободы личности, в областные и равные им суды — 1,3 тыс. дел.

Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних — серьезная проблема не только для нашей страны, она носит глобальный характер, а с развитием интернета и иных коммуникаций ситуация только усугубилась. Есть страны, в которых преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних караются максимально жестко. Смертная казнь грозит педофилам в ОАЭ, Катаре, Пакистане, Судане, Таджикистане, Тунисе, Бангладеш, Кувейте, Индии, Китае, Северной Корее, Иране. В США с 1996 года применяется химическая кастрация педофилов. Во Франции за изнасилование несовершеннолетнего дают 15 лет лишения свободы. В Германии за преступления сексуального характера в отношении детей предусмотрено наказание от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы. В этой стране применяется и высшая мера наказания, то есть пожизненное заключение — за изнасилование со смертельным исходом.

На мой взгляд, чтобы снизить остроту проблемы, недостаточно просто ужесточить наказание за рецидив. Оно и сейчас не слишком мягкое. Дело в том, что у нас в стране фактически отсутствует адекватная профилактика такого рода преступлений со стороны правоохранительных органов. Следует постоянно вести мониторинг сети интернет, чтобы выявлять лиц, которые своим поведением и интересами дают основание подозревать их в склонности к совершению подобных преступлений. Этим должны заниматься соответствующие подразделения полиции, в которых должны служить люди, обладающие специальными познаниями в сфере высоких технологий. Важную роль могли бы сыграть участковые уполномоченные полиции и иные сотрудники районных отделов, которые непосредственно контактируют с гражданами и могут выявлять склонных к таким деяниям лиц. Наконец, полиции имеет смысл брать пример с ГИБДД. Сотрудники дорожной инспекции регулярно проводят разъяснительную работу в школах о правилах дорожного движения. Полиция должна делать то же самое, рассказывать школьникам о существующих угрозах и о том, как действовать в тех или иных ситуациях.

К сожалению, реализовать это довольно сложно, а предъявлять претензии только к работникам правоохранительных органов нельзя. Полицейские подразделения то и дело реформируют, в результате в районных отделах постоянный некомплект, текучка кадров, что, безусловно, не способствует эффективной работе по профилактике преступлений против половой неприкосновенности детей. Полиция просто не успевает нарастить квалифицированные кадровые ресурсы, которые могли бы всерьез заняться решением этой проблемы.

Автор — партнер коллегии адвокатов «Де-юре»

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