В Госдуме отреагировали на данные о подготовке в Европе удара по «Газпрому»

Объявления о подготовке Европой атаки на «Газпром» — это попытки надавить на российскую газовую компанию. Об этом во вторник, 18 января, заявил «Думе ТВ» первый заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по энергетике Игорь Ананских.

«Говорить можно все, что угодно. Но нужно понимать, что «Газпром» поставляет в Европу порядка 25–30% газа, всё остальное — это другие поставщики. И последнее время растет количество СПГ из Америки. <…> Это всё притянуто за уши, попытки повлиять и надавить на российскую газовую компанию, ничего другого за этим нет», — сказал он.

По мнению политика, «Газпром» на это никак не должен реагировать, у компании есть своя политика, причем «очень правильная и взвешенная», при этом он напомнил о готовности к дополнительным поставкам голубого топлива в Европу.

Также депутат выразил сожаление, в связи с тем что некоторые европейские политические деятели пользуются ситуацией и не торопятся сертифицировать «Северный поток – 2» для уменьшения стоимости газа в Европе.

«При запуске СП-2 цена на газ в Европе упадет, но почему-то политические деятели этого не делают. Почему? Значит, кому-то в Европе выгодна такая высокая цена на газ», — заключил Ананских.

Накануне стало известно, что ЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) собираются провести скоординированную атаку против «Газпрома», чтобы вынудить его изменить поведение на рынке. Об этом сообщила американская газета The Politico. В Еврокомиссии обвинили компанию в искусственном завышении спроса на газ и в дефиците топлива в Европе, хотя сам холдинг уверяет, что исполняет все договоренности по поставкам.

Как заявляла исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер на пресс-конференции 13 января, Россия якобы может искусственно завышать спрос на газ. По ее словам, ЕК рассматривает все утверждения о возможном антиконкурентном поведении компаний, производящих и поставляющих природный газ в Европу, чтобы проверить, можно ли отнести текущую ситуацию на оптовых рынках газа в регионе к коммерческому поведению участников рынка.

В свою очередь заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» рассказал, что «Газпром» перевыполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу. Он выразил мнение, что европейские страны сами же повышают цену на газ, отказываясь сертифицировать «Северный поток – 2».

Осенью 2021 года группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром» может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и готов использовать это в своих целях. Законодатели призвали Европейскую комиссию расследовать роль российской энергокомпании в сложившейся ситуации. Они направили Маргрет Вестагер и еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон письмо, в котором призвали «срочно начать расследование возможных преднамеренных манипуляций на рынке со стороны «Газпрома» и потенциального нарушения правил конкуренции ЕС».

20 октября во время пленарной сессии Европарламента глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что основная причина скачка цен на энергоносители — это восстановление мировой экономики после пандемии. Она подчеркнула, что Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа и потому важно расширять число его поставщиков. По словам фон дер Ляйен, «Газпром» выполнял долгосрочные контракты, но «не ответил на более высокий спрос, как он делал это в предыдущие годы».

При этом депутат Европарламента от германской партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек заявлял «Известиям», что в энергокризисе виновата не Россия, а непродуманная энергетическая политика ЕС под руководством ФРГ, опьяненной идеями о зеленом переходе. Он подчеркнул, что Евросоюз не заключает долгосрочных контрактов на поставку энергии в течение многих лет, а покупает газ и нефть на нестабильных спотовых рынках.

В конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков сообщал, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам.