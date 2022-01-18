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СК отметил своевременность принятого закона о пожизненном сроке для педофилов

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Пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов — своевременно и логично. Об этом 18 января говорится в заявлении Следственного комитета, опубликованном на сайте ведомства.

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«Сегодня Государственная дума РФ в окончательном чтении приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших преступления против половой неприкосновенности детей или совершивших их в отношении двух и более детей», — отметили в СК.

Оперативность депутатов в рассмотрении изменений заслуживает высокой оценки, отметили следователи. По данным СК, для сокрытия преступлений против половой неприкосновенности детей, педофилы идут даже на убийство потерпевшего.

«Усиление уголовно-правовой ответственности должно стать эффективным рычагом предупреждения новых преступлений. С одной стороны, общество дает шанс на исправление таким осужденным», — продолжили в СК.

Этого удается достичь в большинстве случаев, но бывают и исключения. Если педофил снова идет на аналогичное преступление, то второго шанса на исправление его лишат.

«Давать его тем, кто не встал на путь исправления, не имеет смысла», — убеждены в СК.

Совершенствуя Уголовный кодекс, власти общими усилиями повышают уровень защищенности несовершеннолетних от преступных посягательств, заключили в ведомстве.

18 января Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Поправки предложено внести в ст. УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года. После чего, 21 декабря, Госдума в первом чтении приняла законопроект.

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