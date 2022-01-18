Водоподъемную станцию построят в Воронеже

В Воронеже объявят торги на поиск подрядчика для строительства водоподъемной станции (ВПС) на территории Новоусманского района. Стоимость контракта составит более 3 млрд рублей, сообщил мэр города Вадим Кстенин.

Строительство ВПС-21 стало возможно благодаря заявке на предоставление бюджетных кредитов для реализации важных инфраструктурных проектов. Станция позволит дополнительно получать 36 тыс. кубометров воды ежедневно. В связи с развитием города, особенно его Левобережной части, той воды, которая добывается сейчас, не хватит на всех пользователей, отмечает ИА «Абирег».

В этом году начнется разработка проекта реконструкции Театра оперы и балета в Воронеже. Власти области решили не перестраивать театр, а сохранить его уникальность в части акустики, отремонтировать фасады, не выходя за рамки здания, переделать сценическое пространство. Пока не решен вопрос о помощи из федерального бюджета. Своими средствами регион справится, если удастся перебороть ситуацию с коронавирусом.