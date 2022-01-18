Крым проработает вопрос налаживания авиасообщения с Сирией через Сочи, Анапу, Ереван. Об этом сообщил во вторник, 18 января, глава республики Сергей Аксенов в ходе беседы с журналистами.

В настоящий момент в Крыму находится правительственная делегация из Сирии с двухдневным визитом. В рамках встреч состоялось первое заседание совместной российско-сирийской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Логистики прямой нет. Рейсов Дамаск-Симферополь у нас нет. Без авиации достаточно сложно организовать товарооборот, однако ведется проработка возможности перелетов через Сочи, Анапу, Ереван. Рассматривается ряд предложений. Мы готовы их обсуждать. Есть понимание, как это сделать», — отметил Аксенов.

В ноябре 2021 года Россия сняла ограничения на авиасообщение с Багамскими островами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. До этого, с 21 сентября, возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Полеты в Турцию и Египет возобновились из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Вместе с тем с 14 января 2022 года авиакомпания «Аэрофлот» возобновила рейсы между Москвой и Улан-Батором (Монголия). Рейсы выполняются на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю с вылетом из Москвы в 1:05 по пятницам, из Улан-Батора — в 7:55 по субботам,