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Запасов газа в хранилищах Германии осталось на 18 дней

Минэкономики Германии: газохранилища страны заполнены на 50 процентов
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В Германии запасы газа истощаются. По неутешительным прогнозам, рабочего газа хватит менее чем на 18 суток. При этом расчеты производились по состоянию на 11 января, сообщили во вторник, 18 января, в Министерстве экономики ФРГ.

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«Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6%. Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток», — заявили в ведомстве.

Низкий уровень заполненности хранилищ стал одной из причин энергетического кризиса в Европе, начавшегося в конце августа. Из-за этого цена на топливо резко выросла и достигла $1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. В декабре цена была уже $2 тыс. за тысячу кубометров.

На ситуацию повлияло повышение спроса на сырье в Азии, снижение генерации энергии на европейских ветряных электростанциях и низкий уровень запасов в хранилищах.

В середине октября хранилища были заполнены на 71% от уровня 2020 года. По состоянию на 12 января они заполнены всего на 49,33%.

О том, что газ в Европе может закончиться за два месяца, сообщал в начале года Bloomberg. Издание отмечало, хранилища могут опустеть к марту-апрелю текущего года.

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