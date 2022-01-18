День музейного селфи проведут в Приморье

Все музеи Приморского края, в том числе Приморская краевая картинная галерея, примут участие в проведении Дня музейного селфи. Посетителей, которые хотят «заселфиться» на фоне экспонатов, ждут 19 января.

Vostokmedia пишет, что этот день отмечается в третью среду января уже не первый год. Основная цель акции, которая была придумана в Великобритании, привлечь в музеи активных в соцсетях молодых людей, открыть для них мир музейных фондов.

По традиции в акции принимают участие все ведущие музеи и галереи страны, в том числе Третьяковка и Эрмитаж. Во Владивостоке на призыв откликнуться обычно отвечает краевая картинная галерея.

Снимками на фоне музейных экспонатов можно делиться в соцсетях с с хэштегами #primgallery, #primgallery-selfie, #museumselfie.