Мужчина с сыном не вернулись из поездки на снегоходе в Мурманской области
В оперативную службу управления МЧС по Мурманской области 17 января поступил экстренный вызов. Сообщалось, что мужчина вместе с малолетним сыном уехали утром кататься на снегоходе. Провести свой досуг они планировали на озерах Заяц и Восьмерка.
Однако после наступления темноты семья не вернулась домой. До сих пор неизвестно их местоположение. На связь мужчина не выходил, передает ИА «Карелinform». На место незамедлительно выехали спасательные службы.
Как пишут федеральные СМИ, мужчина с сыном взяли с собой палатку и еду. Спасатели не исключают, что они могут пережидать непогоду.