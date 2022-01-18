Вице-премьер Голикова: сроки карантина по COVID-19 сократят до семи дней

В России сократился срок карантина по COVID-19 с 14 до семи дней. Об этом сообщила во вторник, 18 января, вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Подходы к лабораторному исследованию граждан и карантину в стране будут оптимизированы, рассказала вице-премьер.

Как подчеркнула Голикова, власти будут наблюдать за эпидемиологической ситуацией и скорректируют сроки карантина вновь, если это потребуется.

Ранее в этот день Голикова отметила, что меры социальной поддержки россияне смогут продлить без заявлений в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Кроме того, больничные будут оформлять заочно.

По словам вице-премьера, применение заочных методов оформления данных документов ранее показало свою эффективность.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в тот же день обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно.

Работать дома будут в первую очередь лица, имеющие хронические заболевания и сотрудники старшего возраста, пояснил глава правительства.

Предприятия будут проводить тестирование на коронавирус сотрудников, которые продолжат работать в офисе, сказал Мишустин.

Также Мишустин сообщил, что правительство выделят дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, еще 5 млрд рублей в целях борьбы с COVID-19 будет направлено регионам.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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