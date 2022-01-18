Поселок в Якутии остался без тепла из-за ДТП

Прокуратура города Нерюнгри проводит проверку по факту отключения теплоснабжения в домах поселка Серебряный Бор. Это произошло после наезда автомобиля на теплотрассу в районе кольцевой дороги. Из-за случившегося трубопровод оказался поврежден.

Оперативные службы в настоящее время проводят работы по восстановлению теплоснабжения. На место происшествия выехал зампрокурора Нерюнгри. В ликвидации аварии принимают участие восемь рабочих и три единицы техники.

Тепла нет в 29 жилых домах. По данным Якутского гидрометеоцентра, которые приводит ИА SakhaNews, в поселке температура воздуха опустилась до -37 градусов.

Прокуратура во время проверки должна дать оценку причинам и условиям, по которым произошло отключение тепла в домах, а также соблюдению требований законодательства в деятельности уполномоченных органов. Процесс восстановления теплоснабжения контролирует надзорное ведомство.