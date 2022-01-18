Скейт-парк появится на пустыре в Пскове

Скейт-парк построят по просьбе местных жителей на пустыре в районе улиц Владимирской и Никольской на берегу реки Великой в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин.

По его словам, планируется продолжение благоустройства в сторону реки Великой от Никольской улицы. В конце 2021 года был разыгран контракт, но из-за рано выпавшего снега работы пришлось приостановить. Работы продолжатся весной, передает Псковское агентство информации. На территории высадят аллею, скейт-парк обустроят вблизи дома номер 5 по улице Никольской.

В Пскове в этом году намерены обустроить пешеходную зону вдоль всей улицы Советской Армии. Глава города Елена Полонская заявила, что это очень важно для горожан. По ее словам, сейчас в городе идет активное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов). В последние два года власти активно решают эту проблему, однако устранить ее одномоментно сложно, подчеркнула глава города.