Автобус с россиянами в Доминикане столкнулся с двумя автобусами
Экскурсионный автобус с туристами, среди которых были граждане России, столкнулся с двумя другими рейсовыми автобусами в Доминиканской республике. В результате аварии погиб один человек — водитель автобуса, сообщил во вторник портал Tourinews.
По данным портала, в аварии пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. Шестеро из них — российские туристы.
Четверо пострадавших в Доминикане россиян госпитализированы, двое лечатся амбулаторно. О характере и тяжести травм информации нет.
В пресс-службе туроператора Anex Tour, организатора поездки, отметили, что находятся на связи с туристами и оказывают им необходимую поддержку.
Ранее, 16 декабря, четверо россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в египетском Шарм-эль-Шейхе. Пассажиры получили травмы легкой и средней тяжести, сообщало посольство России в Египте.