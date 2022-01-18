В Киеве призвали НАТО предоставить гарантии безопасности по примеру Японии

Депутат Верховной рады Украины Александр Мережко призвал страны Североатлантического альянса предоставить Киеву гарантии безопасности до вступления в блок. В пример он привел соглашение между США и Японией, отметил парламентарий 18 января в эфире телеканала ATR.

«Пока мы не стали полноправным членом НАТО, нужно ставить вопрос о специальных — может быть, временных — гарантиях безопасности со стороны тех стран НАТО, которые готовы нас защитить», — сказал политик.

По мнению Мережко, среди таких стран выделяются США. Также депутат добавил, что это требование к членам военного альянса продемонстрирует, какое у них отношение к Киеву.

Накануне стало известно, что силы канадского полка специальных операций были переброшены на территорию Украины на фоне роста напряженности между НАТО и Москвой. Сообщается, что канадские вооруженные силы проводят обучение, а также передают «инструкторский и лидерский опыт» украинским коллегам с 2020 года.

В декабре в интервью канадскому изданию The Globe and Mail глава минобороны Украины Алексей Резников предложил направить в страну 500 военных инструкторов из Канады. По его словам, Киев нуждается в современном вооружении, в связи с чем США и Великобритания должны предоставить ему поддержку в «противостоянии с Россией».

Данные о якобы планах вторжения РФ на Украину появились в последние недели и в ряде западных СМИ. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Позже, 10 января, делегации России и США встретились в Женеве для обсуждения предложенных Москвой гарантий безопасности, а 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО.

Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности были опубликованы МИД РФ 17 декабря. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.