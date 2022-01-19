Оптимизация учреждений культуры всё увереннее становится трендом. Оптимизируются музыкальные школы и театры, библиотеки и дома культуры. Из последних знаковых событий на слуху упразднение гагаринской музыкальной школы в Звездном городке и объединение двух московских театров под началом Сергея Газарова. Как правило, оптимизация означает слияние — из нескольких равноправных институций образуется одно с общим руководством и бухгалтерией. Вопрос в том, насколько этот тренд эффективен и кому выгоден.

По данным Министерства культуры, в стране 5042 школы, обучающие детей азам творческой деятельности — музыкальной, театральной, художественной, цирковой и пр. В скором времени таких школ может стать на единицу меньше. Администрация городского округа Звездный городок Московской области приняла решение слить музыкальную школу (ДМШ) со средней образовательной (СОШ). В эту же структуру, по замыслу руководства, войдет детский сад «Ласточка», и будет детишкам счастье — одно учреждение, одно руководство и больше возможностей у отцов городка радеть за образование на всех ступенях и во всех форматах. Родители и дети, однако, недовольны, пишут письма и петиции — и правильно делают.

Школа эта примечательная. Единственная на городок с населением 5,7 тыс. человек, она была основана на заре советской космонавтики при непосредственном участии Юрия Гагарина. После его гибели школу поддерживала Валентина Ивановна Гагарина, и пока вдова первого космонавта здравствовала, мыслей об оптимизации у руководства городка не возникало. Процесс стартовал, когда Валентины Ивановны не стало.

Находясь в статусе ДМШ, учреждение была первой ступенью музыкального образования со всеми его преимуществами: высококвалифицированными педагогами, программой, аттестациями. Кто-то, закончив школу, шел в средние специальные учебные заведения, кто-то вешал диплом на стенку и продолжал любить музыку. Так или иначе, довольны были и дети, и родители. Теперь бывшая профессиональная институция будет кружком по интересам, поскольку, слившись с СОШ, потеряет и самостоятельный статус, и специальное наименование. То есть автоматически выпадет из соответствующего законодательного поля.

Любопытно, что происходит это в момент, когда детским школам искусств открыта зеленая улица, причем на самом высоком уровне. В марте прошлого года президент Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», закрепляющий особый статус детских школ искусств, в июне вышел разъясняющий этот закон приказ Минкультуры, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Казалось бы, чиновникам надо изучить эти документы и работать во благо профориентации подрастающего поколения. Тут ключевое слово — работать: изыскивать средства, лоббировать финансирование, совершенствовать управление.

Сейчас на детские школы искусств распространяется система ПФДО — персонифицированного финансирования дополнительного образования. По ее условиям каждому ребенку сроком на один год выдается именной сертификат, имеющий конкретную стоимость, в каждом регионе свою. Но он покрывает только стоимость групповых занятий по типу кружков. Профессиональная программа, включающая также индивидуальные уроки, стоит примерно в десять раз дороже, и вот это уже забота администрации — найти соответствующий бюджет. Проще, конечно, разномастные структуры и забыть головную боль под названием ДМШ Звездного городка. А вместе с ней и детей, которым в новом учебном году придется идти в кружок, а не в школу.

Другой пример. Объектом эксперимента в нем выступают взрослые, а экспериментатором опять-таки учредитель, депкультуры Москвы. Речь идет о слиянии Театра сатиры и «Прогресс сцены Армена Джигарханяна». У двух структур был один художественный руководитель — Сергей Газаров. А в конце декабря минувшего года стали также одно юридическое лицо, одна бухгалтерия, один директор. Экс-худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, комментируя событие в радиоэфире, выразился с присущей ему афористичностью: «Скрестили клубнику с чесноком». Что в данном случае овощ, а что ягода — вопрос к Александру Анатольевичу. Но в том, что эти театры столь же кардинально разнятся по своим, так сказать, вкусовым качествам, не сомневаются даже самые активные сторонники объединения. Наиболее же активный противник — директор Мамед Агаев, без малого 30 лет руководившей «Сатирой», уведомил депкультуры о своем уходе из театра.

Труппам слияние явно не на пользу. Зато оно выгодно учредителю, и выгода эта, как и в случае со школой, не художественная, а самая что ни на есть утилитарная. «Прогресс сцене» предстоит ремонт. Труппе деваться некуда — «Дворец на Яузе», куда на время ремонта уже по традиции уходят московские коллективы, занят Театром на Малой Бронной. И чтобы не думать, куда пристроить джигарханяновцев, самое время официально прикрепить их к Театру сатиры. Другое дело, что ремонт рано или поздно закончится, а проблема клубники и чеснока останется.

Автор — доктор искусствоведения, редактор отдела культуры газеты «Известия»

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