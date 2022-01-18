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Новый очаг АЧС обнаружили в Амурской области

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В Амурской области в лесах Магдагачинского района обнаружили новый очаг африканской чумы свиней (АЧС). Охотники нашли трупы диких кабанов в районе села Чалганы. Они сразу же сообщили об этом в управление ветеринарии. На место оперативно выехали специалисты.

Во время исследований проб, взятых от умерших животных, был выявлен геном вируса АЧС. В очаге заболевания действует карантин. Трупы кабанов уничтожили, необходимые карантинные мероприятия продолжаются.

Начальник регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов рассказал Амурской службе новостей, что ни один населенный пункт в зону карантина не попал. В ближайшее время специалисты обойдут дома в селах, попавших в 100-километровую зону наблюдения, осмотрят свиней и возьмут у них кровь на анализ.

Всего несколько дней назад, 13 января, в Приамурье был снят карантин по АЧС. Очаг зафиксировали недалеко от ЗАТО Циолковский.

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