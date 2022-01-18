Вышедших на лед на Крещение красноярцев оштрафуют

Жителей Красноярска ждет штраф за выход на лед местных водоемов на Крещение. Освященных прорубей в этом году не организуют.

Возможные места выхода людей на лед, где могут быть купели, будут патрулировать сотрудники МЧС и других ведомств. В режиме готовности уже находятся более 250 человек личного состава и 110 единиц техники, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В спасательной службе напомнили, что из-за теплой погоды на многих реках и озерах не образовался толстый слой льда. Поэтому существует опасность провалиться под лед.

Сотрудники МЧС будут дежурить 18 и 19 января не только на городских водоемах, но и у храмов.