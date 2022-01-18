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Эксперт оценил перспективы оснащения компьютеров процессорами «Байкал»

Эксперт Кораблинов оценил перспективы оснащения компьютеров Lenovo, HP и Acer процессорами «Байкал»
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Российский процессор «Байкал» производства компании «Байкал Электроникс» наконец получит опыт работы с крупными производителями, если инициатива Минцифры по оснащению компьютеров Lenovo, HP и Acer такими процессорами будет осуществлена. Об этом заявил «Известиям» технический эксперт Никита Кораблинов во вторник, 18 января.

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«Такое решение принесет положительный результат. В случае успеха отечественный производитель сможет получить еще большее финансирование, опыт интеграции и понимание дальнейшего развития. Это позволит ему рискнуть и произвести совершенно инновационный продукт», — сказал он.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на протокол заседания Минцифры России с зарубежными производителями электроники от 15 декабря 2021 года сообщили, что ведомство предложило производителям компьютерной техники Lenovo, HP и Acer подготовиться к выпуску ноутбуков с российскими процессорами. Источники, близкие к обсуждению инициативы, отмечали, что речь идет о «Байкал Электроникс». Однако в этой компании заявили «Известиям», что пока не комментируют данную тему.

Кораблинов отметил, что в то время, когда американские компании Intel и AMD продолжают конкурировать и выпускать процессоры, улучшая технологии, Apple осваивает производство процессора M1, всё выше поднимая планку, российский процессор «Байкал» наконец получит широкое применение.

Предложение Минцифры, по его словам, хоть и выглядит «весьма сомнительно для обычного потребителя», но потенциально означает большой рост для российского производителя.

«В плане применения это очень локальная задумка, и на прилавки магазинов электроники такие ноутбуки не попадут. Скорее всего, «железо» попадет на предприятия госсектора и в силовые структуры для работы со специализированным ПО. Об этом свидетельствует и операционная система Astra Linux», — полагает эксперт.

Astra Linux выпускает специальные версии операционных систем, адаптированные под процессоры и чипы производства Baikal Electronics. Astra Linux и «Байкал Электроникс» заключили соглашение о сотрудничестве в августе 2020 года.

Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, выразил мнение, что «пока не совсем понятен» механизм взаимодействия производителей компьютерной техники и российского производителя процессоров.

«Какой-то конкретной информации о процессорах, полностью произведенных из российских компонентов и собранных российскими компаниями, сейчас нет. Поэтому, как представляется, возможен вариант с переносом части мощностей производителей в Россию для того, чтобы прямо говорить о том, что эти процессоры произведены в России. Но тогда никаких принципиальных изменений не случится», — пояснил он.

Если же речь, отметил Переславский, идет именно о российском «железе», то для начала нужно понять, что оно собой представляет и насколько конкурентоспособно на международном рынке. Он подчеркнул, что, безусловно, «определенные позитивные сдвиги в этом направлении есть», поскольку ряд госкомпаний РФ уже активно тестирует «начинку» от отечественных производителей. Однако по сравнению с результатами, которые были два-три года назад, многие корпорации отмечают «серьезный прогресс в стройности системы и скорости работы», указал специалист. Поэтому будет любопытно понаблюдать, в каком именно контексте ведутся переговоры о сотрудничестве, заключил он.

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