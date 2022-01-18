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Goldman Sachs включил «Роснефть» в список привлекательных для инвестиций компаний

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Американский инвестиционный банк Goldman Sachs включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний. Об этом кредитная организация сообщила в отчете, опубликованном 17 января.

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По оценке американского банка, один из факторов инвестиционной привлекательности «Роснефти» — проект «Восток Ойл», в рамках которого идет освоение нефтяных месторождений на севере Красноярского края.

«Учитывая растущую потребность мировой нефтяной отрасли в недорогой «низкоуглеродной» нефти на фоне роста стоимости капитала и экологических норм, банк полагает, что «Роснефть» предоставляет привлекательную долгосрочную возможность инвестирования благодаря проекту «Восток Ойл», — отметили в Goldman Sachs.

На начальном этапе реализации проекта в 2020 году аналитики Goldman Sachs окрестили проект «магнит для инвесторов».

Эксперты выделили такие особенности «Восток Ойл», как низкий показатель углеродных выбросов (на 75% меньше, чем у подобных проектов в мире), а также низкие удельные затраты на добычу сырья.

Два крупных американских банка — J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch — включили акции «Роснефти» в декабре в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году.

Согласно оценке J.P. Morgan, инвесторов привлекает дивидендная доходность компании, которую они ожидают на уровне 11–13% в 2022–2023 годах. Также у «Роснефти» один из самых низких показателей удельных затрат на добычу (около $2,6 за баррель) на фоне самых больших запасов.

Ранее, 28 декабря, независимое европейское рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) признало «Роснефть» лучшей в нефтегазовой отрасли и включило ее в топ-5 российских компаний.

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