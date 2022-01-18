СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в НАО
Доследственную проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ненецком автономном округе (НАО) начал Следственный комитет. Об этом сообщили 18 января в региональном управлении ведомства.
«Следователи Архангельского следственного отдела на транспорте выехали на место происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — отметили в СУ СКР по НАО.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
О жесткой посадке вертолета стало известно ранее в этот день. По данным «Известий», судно зацепило землю рулевым винтом.
Как сообщила изданию старший инспектор по информационному обеспечению ГУ МЧС РФ по Ненецкому АО Юлия Безумова, Ми-8 совершил грубую посадку в 120 м от аэродрома Арктический.
В результате инцидента пострадавших и погибших нет.