Туроператор рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Доминикане россиян

Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане, госпитализированы для наблюдения, двое лечатся амбулаторно, в госпитализации не нуждаются. Об этом сообщили во вторник, 18 января, в Anex Tour.

О том, что туристический автобус попал в ДТП в Доминикане, стало известно ранее в этот день. По данным местных СМИ, жертвой аварии стал водитель автобуса. Всего пострадали 15 человек, в том числе шесть россиян. При этом издание Diario Libre уточняет, что среди пострадавших ребенок.

«Четверо госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются. Туроператор находится на связи с клиентами и оказывает необходимую поддержку гостям», — рассказали в Anex Tour.

Как сообщает Diario Libre, авария произошла в 05:00 (12:00 мск), причины пока не установлены, однако на месте ДТП много сорняков, которые занимают часть дороги, там также нет освещения.