Мужчина погиб при возникшем из-за неисправности печи пожаре под Омском

В Омской области в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Подробности трагедии ИА «Город55» 18 января рассказали в СУ СКР по региону.

«Ночью 17 января около 04:15 из пожарной части поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Классино Омского района. При тушении в жилище было обнаружено бездыханное тело мужчины», — рассказали агентству в ведомстве.

Как выяснилось, погибшим оказался хозяин дома. Его тело было передано в морг для установления точной причины смерти.

По предварительной информации экспертов, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления. Назначена пожарно-техническая экспертиза для определения точной причины.

17 января сообщалось о пожаре в частном доме в Коми, в результате которого погибли четыре человека. Огонь уничтожил здание площадью 64 кв. м. Причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности.