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Экспертиза не смогла установить яд в деле об отравлении москвичек арбузом

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Эксперты не смогли установить отравляющее вещество, из-за которого погибли пожилая женщина и ее внучка после употребления купленного в московском «Магните» арбуза. Об этом сообщил «Известиям» адвокат работника службы дезинфекции супермаркета Антона Котова, который ранее был арестован по делу о гибели двух москвичек.

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По словам адвоката Андрея Сергеева, эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек. Согласно другой экспертизе, вещества, которые дезинсектор Антон Котов использовал в своей работе, не обнаружены в крови и внутренних органах погибших.

«Точное вещество установить не представилось возможным. Таким образом, на данный момент причастность дезинфектора Котова к инкриминируемому преступлению ничем не подкрепляется, а эксперты в своих заключениях подтверждают, что вины Котова здесь нет», — отметил защитник.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Котову до 10 марта. Работник «Магнита» был арестован на два месяца по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Позднее мера была смягчена — Котов был помещен под домашний арест. Свою вину он не признал.

Об отравлении 61-летней бабушки и ее 15-летней внучки, которые приобрели арбуз в «Магните», стало известно 10 сентября. Родственниц госпитализировали в больницу, где они скончались в реанимации.

Спустя три дня в Роспотребнадзоре рассказали, что причиной отравления могло стать вещество для дезинсекции — уничтожения насекомых, которое использовалось для обработки магазина. Позже экспертиза подтвердила, что в организмах обеих жертв присутствуют этиленгликоль и «Цигатрин».

В последующие дни в больницы было доставлено еще около 10 человек с отравлением. В Следственном комитете приоритетной версией назвали нарушение правил проведения дезинсекции в супермаркете.

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