Пресс-конференция глав МИД России и ФРГ задержалась из-за гримера Бербок

Пресс-конференция глав МИД РФ и ФРГ началась не вовремя, из-за того что немецкому министру Анналене Бербок понадобился гример. Об этом 18 января «РИА Новости» сообщил источник в российской делегации.

«Начало пресс-конференции [главы МИД РФ Сергея] Лаврова и Бербок задерживается. Главе МИД ФРГ понадобились услуги гримера», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что переводчица исправила оговорку Лаврова в ходе переговоров с Бербок.

Министр сказал, что Россия хотела бы «видеть более конструктивное состояние российско-американских отношений». Переводчица заметила оговорку. Обращаясь к Бербок, она пояснила, что на самом деле российский министр имел в виду «более конструктивное состояние отношений РФ и Германии».

Переговоры Лаврова и Бербок прошли ранее во вторник. В частности, стороны обсудили проекты документов по гарантиям безопасности, ситуацию вокруг Украины, процесс сертификации «Северного потока – 2», отношения между Москвой и Берлином.